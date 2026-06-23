В подмосковной школе активно идет капитальный ремонт

В городе Чехове на улице Чехова, дом 28 продолжается капитальный ремонт учебного заведения. Строители занимаются внутренней отделкой помещений, параллельно прокладывают инженерные сети и завершают реконструкцию кровли и фасада.

Начальник строительного участка подрядной организации Андрей Мамедов сообщил, что рабочие продолжают черновую и чистовую отделку помещений. На первом этаже штукатурят стены, аналогичную работу выполняют и в подвале, где также шпаклюют поверхности и готовят их к покраске и облицовке.

В санузлах строители укладывают керамическую плитку, при необходимости режут ее и подгоняют под нужный размер. Также в школе частично меняют изношенные сети электроснабжения и слаботочной системы.

Снаружи фасад подготовили примерно на пятьдесят процентов: его штукатурят, шпаклюют и красят. Исторический облик здания полностью сохранят.

Рабочие полностью модернизируют кровлю: удалили все старые конструкции, построили новый бетонный парапет, стропильную систему и обрешетку. Скоро начнут укладывать металлочерепицу.

Учебное заведение включили в государственную программу Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Проект финансируют из регионального бюджета.

Модернизацию проводят двадцать два рабочих и три инженера. Работы контролирует местная администрация и ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

Общая готовность объекта на сегодня — сорок процентов. Закончить реконструкцию планируют к началу нового учебного года — до первого сентября.