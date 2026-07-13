Школу №7 в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю

В городском округе Кашира продолжается капитальный ремонт средней школы №7. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Они соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте больше пятидесяти рабочих. Строители завершают ремонт кровли, осуществляют общестроительные, отделочные и фасадные работы, монтаж инженерных коммуникаций. Также ведутся работы по благоустройству прилегающей к школе территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

В планах на время капитального ремонта — провести кровельные и фасадные работы, установить входные группы, заменить системы отопления, вентиляции и канализации. Помимо этого, будут выполнены внутренние работы и благоустроена прилегающая территория. Также планируется закупка новой мебели и оборудования.

Завершить работы планируется к 1 сентября 2026 года.