В подмосковной Кашире будущий первоклассник готовится к учебе в школе с углубленным изучением предметов

В городе Кашира Московской области скоро начнется новый учебный год, и семья Кузнецовых активно готовится к этому событию. Владислав, сын Светланы Кузнецовой, в этом году пойдет в первый класс. Сейчас он занимается в подготовительной группе детского сада и увлекается наукой: посещает математический кружок, кружок по робототехнике и «Экспериментариум» в Центре дополнительного образования.

Светлана решила отдать сына в школу с углубленным изучением отдельных предметов №7. Она сама выпускница этого образовательного учреждения и отмечает хороший педагогический состав и руководство, а также близкое расположение школы от дома. К началу нового учебного года школа полностью обновится — сейчас в ней идет капитальный ремонт.

С 23 марта заявления на зачисление в первый класс можно будет подать на портале «Госуслуги». Как отметила директор школы №7 Светлана Смирнова, если личный кабинет ребенка связан с личным кабинетом родителя, прикладывать дополнительные документы не нужно. В ином случае понадобятся свидетельство о рождении, СНИЛС и документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства. Если у ребенка есть особенности здоровья, необходимо заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.