В подмосковной гимназии №2 возводят новый учебный корпус

В городе Чехов продолжается строительство нового корпуса гимназии №2, рассчитанного на 550 мест. На первом и втором этажах ведутся работы по кладке наружных и внутренних стен.

По словам начальника участка ООО «Воздвижение» Сергея Швардыгулина, на объект завезли необходимые строительные материалы — газобетонные блоки отечественного производства. С их помощью обеспечат отличную теплоизоляцию пристройки.

Внутреннее пространство здания разделят на зоны: коридоры, кабинеты для занятий, технические и административные помещения, санузлы, спортзал и так далее. Для этого возводят наружные стены и внутренние перегородки.

Ранее в пристройке утеплили цоколь и защитили его от влаги. Рядом с ним произвели обратную засыпку: заполнили грунтом все пустоты, ямы и траншеи.

Проектная вместимость гимназии №2 — 750 учеников, а фактически в ней обучается свыше 1300 детей. Более 500 из них учатся в две смены.

Новый корпус позволит перевести всех детей на учебу в одну смену и тем самым снизить нагрузку на школу и всю систему образования округа. Это стало возможным благодаря включению гимназии в госпрограмму Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Сейчас на стройке трудятся 27 рабочих, инженеров и водителей спецтехники. Они используют башенный кран, поворотный экскаватор, погрузчик и манипулятор.

Общая готовность объекта на сегодня — 17%. Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2027 году.