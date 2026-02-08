В подмосковной Балашихе завершается капремонт учебного корпуса колледжа

В рамках масштабной государственной программы Московской области «Молодежь и дети» в подмосковной Балашихе близится к завершению капитальный ремонт учебного корпуса «Подмосковного колледжа „Энергия“».

Демонтажные работы в здании на улице Граничная, общей площадью 1266 квадратных метров, подходят к концу. Параллельно с этим ведутся кровельные работы, утепление фасада, общестроительные работы по ремонту внутренних помещений и усиление несущих конструкций.

Планируется полностью заменить инженерные сети и напольные перекрытия, установить новое оборудование и изменить планировку.

Все работы будут завершены до конца 2026 года. Благодаря капитальному ремонту колледж получит модернизированную инфраструктуру и более комфортные условия для обучения и занятий спортом.