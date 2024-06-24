Андрей Воробьев: в Подмосковье приспустили флаги из-за траура в Севастополе

Московская область приспустила флаги в день траура, объявленного в Севастополе после ракетного удара 23 июня . Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что регион готов оказать всю необходимую помощь, в том числе принять пострадавших .

ВСУ обстреляли городской пляж Учкуевка кассетными ракетами ATACMS производства США. Погибли четыре человека, более 100 получили ранения. В связи со случившимся, на полуострове объявили день траура.

«Хочу начать с событий, которые были и вчера, и позавчера. Мы все прекрасно видим уровень террористических угроз, уровень агрессии западных сил, в том числе на наши мирные города. Вы знаете, что сегодня в Севастополе объявлен траур. Мы тоже, безусловно, солидарны и приспустили флаги», — сказал губернатор Подмосковья на заседании областного правительства.

Андрей Воробьев подчеркнул: все, что касается безопасности, сегодня имеет принципиально важное значение.

«Атака ВСУ на пляж в Севастополе — это теракт против мирных людей. Наши искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Подмосковье скорбит с вами. Раненым — скорейшего выздоровления. Подмосковье готово оказать всю необходимую помощь, в том числе принять пострадавших», — написал губернатор в Telegram-канале.

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