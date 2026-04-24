Более 300 заявок на жилищные сертификаты подали в Подмосковье за месяц

Жители Московской области активно участвуют в программе по переселению из аварийного жилья. За первый месяц реализации обновленной программы владельцы и наниматели подали 313 заявлений на получение жилищных сертификатов в 25 городских округах региона, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Механизм жилищных сертификатов действует в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он позволяет компенсировать затраты на покупку новой квартиры в любом муниципалитете Московской области. Сертификат выдается взамен аварийного жилья и обеспечивает возможность приобрести современное и безопасное жилье в комфортных условиях.

По словам Александра Туровского, государство выкупает аварийные квартиры по цене 181,7 тысячи рублей за квадратный метр. Минимальный оплачиваемый метраж составляет 28 квадратных метров. Даже если фактическая площадь меньше, собственник получает выплату из расчета 28 квадратных метров — около 5 миллионов рублей. Если площадь больше, компенсация рассчитывается по всей площади. При выборе более дорогой квартиры гражданин может доплатить разницу.

Для участия в программе необходимо соответствовать трем условиям: ранее не получать такую выплату, иметь жилье, официально признанное аварийным и включенное в программу расселения, а также не владеть другим жильем или не пользоваться им по соцнайму на момент признания дома аварийным.

Подать заявление можно в администрацию своего округа до 1 июля 2026 года. Соглашение о выдаче сертификата заключается до 3 августа 2026 года, а договор купли-продажи новой квартиры необходимо оформить до 1 октября 2026 года.