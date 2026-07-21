В Подмосковье женщина укололась иголкой ежа и прошла курс уколов от бешенства

В Подмосковье произошел инцидент, который служит предостережением: женщина увидела в лесу ежа и решила его погладить, но укололась иголкой до крови. Это привело к необходимости пройти трехмесячный курс уколов от бешенства.

Иголки ежа сами по себе не заразны, однако животное часто облизывает свои колючки, поэтому при уколе слюна может попасть в ранку. Более того, еж может укусить, если испугается. Вирус бешенства передается через слюну при контакте со свежими царапинами, порезами или слизистыми оболочками — глазами, ртом, носом.

Мособлкомлес напоминает о простых правилах безопасности при встрече с дикими животными: не кормите их с рук, не гладьте и не берите на руки, не забирайте из леса зверьков, которые кажутся потерявшимися. Если вас все же укусили, оцарапали или укололи — сразу обращайтесь в травмпункт.

Помните, что дикое животное — не плюшевая игрушка. Лучше наблюдать за природой издалека, чтобы избежать неприятных ситуаций.