В Подмосковье завершился второй игровой день Кубка Александра Овечкина

Второй игровой день Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских команд прошел 2 августа на аренах имени В. Петрова в Красногорске и имени В. Шалимова в Мытищах. Состоялось 12 матчей второго тура в рамках группового этапа ОвиCUP.

В группе А «Академия Михайлова» из Тулы победила «Салават Юлаев» из Уфы со счетом 6:1. Московская «Арена Плей Трактор» в серии послематчевых буллитов обыграла «Динамо» из Москвы — 4:3. «Спартак» из Москвы разгромил магнитогорский «Металлург» со счетом 10:0.

В группе Б московский ЦСКА уверенно переиграл «Торпедо» из Нижнего Новгорода — 12:1. «Авангард» из Омска нанес поражение тольяттинской «Ладе» со счетом 9:2. Петербургская «Армия СКА» оказалась сильнее «Крыльев Советов» из Москвы — 4:2.

В группе В «Локомотив» из Ярославля победил представителей Подмосковья «Витязь» (Подольск) со счетом 5:1. Казанский «Ак Барс» разгромил «Буран» из Москвы со счетом 17:1. Балашихинская «СШОР им. Ляпкина» одержала победу над «Сочи» со счетом 7:2.

Матчи группы Г стартовали со встречи «Красной машины Атлант» из Мытищ и череповецкой «Северстали». Победу в серии буллитов одержали хоккеисты из Череповца — 3:2. «Красная Машина Юниор» из Красногорска также в серии послематчевых буллитов обыграла челябинский «Трактор» — 4:3. Хабаровский «Амур» разгромил московскую «Академию Харламова» со счетом 12:2.

Подробнее с результатами Кубка Овечкина и положением команд в турнирной таблице можно ознакомиться на официальном сайте турнира.

Турнир продлится до 8 августа и завершится большим шоу на арене «Мытищи» имени В. И. Шалимова. Прямые трансляции матчей доступны в официальном сообществе Кубка Александра Овечкина в «VK».

Кубок Овечкина проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2018 года. В этом году он проходит в восьмой раз. В турнире участвуют 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России.