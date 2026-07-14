В Подмосковье завершился конкурс для женщин с ограниченными возможностями здоровья

В арт-отеле Пушкино прошел первый конкурс «Хозяюшка-Рукодельница» для женщин с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие состоялось благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

В финале соревновались шесть участниц из Мытищ, Королева, Лобни, Клина, Подольска и Серпухова. Организатором конкурса выступила Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» под руководством Игоря Гундерова.

Победительницей единогласно признали Татьяну Карзубову из Серпухова. Она приготовила больше всех блюд и поразила жюри оригинальной подачей. В ее меню вошли пожарские котлеты, бутерброды с сельдью, солянка, тарталетки с красной и черной икрой, говядина под соусом и медовуха. Праздничное настроение создавала посуда, расписанная в технике железной росписи.

Все участницы получили памятные подарки от организаторов. Следующий конкурс организаторы планируют посвятить мужчинам. Возможно, они будут соревноваться в ловле форели.