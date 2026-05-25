Юбилейный этап соревнований «Школы безопасности» провели в Луховицах

С 19 по 23 мая в городском округе Луховицы состоялся XX областной этап Всероссийских соревнований детско-юношеского движения «Школа безопасности» и полевой лагерь «Юный спасатель», информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участие в соревнованиях приняли 39 команд из 25 муниципальных образований региона, что составило почти 400 участников. Программа включала поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, оказание первой помощи, преодоление полосы препятствий, динамичный кросс и комбинированные силовые упражнения.

Итоги состязаний:

старшая возрастная группа (15–17 лет): первое место заняла команда городского округа Чехов, второе место — команда Богородского городского округа, третье место — команда городского округа Коломна;

иладшая возрастная группа (13–14 лет): лидировала команда Сергиево-Посадского городского округа, второе место заняла команда городского округа Ступино, третье — команда городского округа Балашиха;

программа «Юный спасатель»: победителем стала команда городского округа Коломна, второе место — у команды городского округа Ступино, третье — у команды городского округа Павловский Посад.

Победители регионального этапа представят Московскую область на соревнованиях Центрального Федерального округа, которые пройдут с 20 по 27 июня в поселке Красный Бор Смоленской области на базе «Санатория-профилактория РЖД».