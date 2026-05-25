Юбилейный этап соревнований «Школы безопасности» провели в Луховицах

Фото: Министерство образования МО

С 19 по 23 мая в городском округе Луховицы состоялся XX областной этап Всероссийских соревнований детско-юношеского движения «Школа безопасности» и полевой лагерь «Юный спасатель», информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участие в соревнованиях приняли 39 команд из 25 муниципальных образований региона, что составило почти 400 участников. Программа включала поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, оказание первой помощи, преодоление полосы препятствий, динамичный кросс и комбинированные силовые упражнения.

Итоги состязаний:

Победители регионального этапа представят Московскую область на соревнованиях Центрального Федерального округа, которые пройдут с 20 по 27 июня в поселке Красный Бор Смоленской области на базе «Санатория-профилактория РЖД».

