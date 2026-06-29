В Подмосковье завершился федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

С 24 по 26 июня в Химках, Ногинске и Подольске прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие собрало более ста работодателей и образовательных организаций, которые представили свыше десяти тысяч вакансий.

Участниками ярмарки стали школьники, студенты, молодые специалисты и все, кто находился в поиске работы или планировал профессиональное развитие. За три дня площадки посетили более трех тысяч человек.

Министр социального развития Подмосковья рассказал, что за время проведения мероприятия соискатели смогли не только найти работу, но и определиться с будущей профессией. Работодатели же закрыли кадровые потребности квалифицированными сотрудниками.

Одной из самых популярных площадок стал «Фестиваль профессий». Его участники знакомились с современными специальностями, выполняли практические задания, узнавали больше о работе предприятий, инженерных профессиях, ИТ-направлениях, беспилотных технологиях, службах экстренного реагирования и других сферах.

На площадках ярмарки работодателям также представили проект Кадрового центра Подмосковья «Формула успеха». По итогам мероприятия ряд организаций выразил готовность присоединиться к его реализации.

Директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова отметила, что ярмарка способствует не только оперативному подбору кадров, но и развитию долгосрочного сотрудничества с работодателями и образовательными организациями.