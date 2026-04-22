В Подмосковье завершились аттестации педагогов за 2025–2026 учебный год

В Министерстве образования Московской области подвели итоги работы аттестационных комиссий за прошедший учебный год. За отчетный период состоялось 12 заседаний, на которых успешно прошли аттестацию более 26 тысяч педагогов. Из них почти 19 тысяч получили высшую категорию, более 7 тысяч — первую категорию. Также 121 педагогу присвоили категорию «педагог-наставник», а 56 — «педагог-методист».