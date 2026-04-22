В Подмосковье завершились аттестации педагогов за 2025–2026 учебный год
В Министерстве образования Московской области подвели итоги работы аттестационных комиссий за прошедший учебный год. За отчетный период состоялось 12 заседаний, на которых успешно прошли аттестацию более 26 тысяч педагогов. Из них почти 19 тысяч получили высшую категорию, более 7 тысяч — первую категорию. Также 121 педагогу присвоили категорию «педагог-наставник», а 56 — «педагог-методист».
Процедура аттестации стала удобнее для педагогов: более 90% заявлений подается онлайн через Региональный портал госуслуг.
Министр образования Московской области Ингрид Пильдес отметила позитивные изменения в системе образования: «Мы видим позитивные изменения в системе образования: вдвое выросло число заявлений на присвоение категорий "педагог-наставник" и "педагог-методист"».
Итоги аттестации подтверждают рост профессиональной активности педагогов и успешную цифровизацию процедур.