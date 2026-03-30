В Подмосковье завершили второй этап строительства ЦОД на основе отечественных технологий

В Московской области успешно завершился второй этап проекта по созданию новой инфраструктуры регионального центра обработки данных (ЦОД-3). Об этом сообщили в Министерстве государственного управления региона.

Созданная инфраструктура стала одной из крупнейших региональных платформ обработки данных, построенных с использованием отечественных технологий. Ее мощности хватает для одновременной работы множества государственных информационных систем и цифровых сервисов.

Особое внимание уделили развитию инфраструктуры здравоохранения. Развернуты две системы хранения медицинских данных, каждая объемом 2,8 петабайт. Такое решение обеспечивает надежное долгосрочное хранение информации о пациентах и открывает возможности для дальнейшего развития цифровых сервисов, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В рамках проекта ключевые элементы инфраструктуры были переведены на российские решения. Это включает серверное оборудование, системы хранения данных, сетевое оборудование, платформы виртуализации и операционные системы. Такой подход обеспечивает технологическую независимость и устойчивость функционирования государственных информационных систем Московской области.