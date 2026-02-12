В Подмосковье завершили ремонтные работы на дорогах

Специалисты Мосавтодора провели комплекс уборочных и ремонтных работ в городском округе Красногорск, доложили в Минтрансе Подмосковья.

В городе Красногорск на улице Народного Ополчения заменили поврежденное остекление остановки, на остановке «Госпиталь» на Волоколамском шоссе установили мусорную урну. На улице Ленина был заменен поврежденный дорожный знак, а на улице Карбышева и Ильинском шоссе отремонтировали барьерные ограждения.

В малых населенных пунктах также не остались без внимания: в поселке Нахабино на 1-ой Волоколамской и Институтской улицах заменили поврежденные дорожные знаки. В поселке Отрадное и на Центральной улице в деревне Поздняково восстановили работу светофоров.

Кроме того, специалисты Мосавтодора очистили региональные дороги округа от снега и провели противогололедную обработку, чтобы обеспечить безопасный проезд. Эти работы проводятся ежедневно в рамках зимнего содержания дорог.