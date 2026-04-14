В Подмосковье завершилась реорганизация лесных учреждений

На совещании «Основные итоги работы лесного хозяйства России в 2025 году и задачи на 2026 год» председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин представил доклад о реорганизации лесных учреждений. Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия» при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства.

В 2025 году «Мособллес» и «Центрлесхоз» объединились в одно государственное автономное учреждение. Теперь под управлением одной команды работают более двух тысяч сотрудников. Учреждение выполняет 41 вид работ по государственному заданию и 62 вида с учетом новых направлений, включая рубки ухода и лесопереработку.

Учреждение стало лидером в России по ликвидации лесных пожаров — 100% возгораний тушатся в первые сутки. Также вдвое увеличился объем санитарных мероприятий, а работы, выполняемые собственными силами, возросли в 3,5 раза.

В области воспроизводства лесов в 2025 году выполнено на 2 тысячи гектаров больше работ, чем в предыдущем году. Сегодня 83% всех работ по воспроизводству лесов учреждение выполняет самостоятельно, используя современную технику.

Контроль за выполнением работ полностью цифровизирован. Приемка осуществляется в электронном виде с обязательной фотофиксацией. В этом году запускается единая система «планирование—приемка—контроль» на платформе СОУЛП.

Средняя зарплата по учреждению увеличилась в 1,5 раза — с 70 до 104 тысяч рублей, а в лесничествах — до 124 тысяч рублей. Это выше средней зарплаты по региону.