В Подмосковье завершилась образовательная акция по экологии и профориентации

В период с 16 по 27 марта 2026 года в Московской области прошла образовательная акция «Первые за чистое Подмосковье». Она была направлена на повышение экологической культуры и профессиональной ориентации школьников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Акция охватила 46 муниципалитетов региона. Ее основной задачей стало углубление знаний учащихся о работе городского коммунального хозяйства и формирование бережного отношения к городской среде.

В рамках акции было организовано более 80 экскурсий на 53 предприятия городского коммунального хозяйства. В мероприятиях приняли участие свыше 2,4 тысячи обучающихся и более 100 сопровождающих. Участники ознакомились с организацией городской инфраструктуры, изучили механизмы ее функционирования и узнали о деятельности специалистов коммунальных предприятий.

По итогам экскурсий были разработаны методические рекомендации для педагогов по интеграции полученных знаний в образовательный процесс и формированию у школьников ответственного отношения к окружающей среде.

Председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова подчеркнула: «Акция „Первые за чистое Подмосковье“ — это не просто знакомство школьников с работой коммунальных служб, а важный шаг к формированию у молодежи ответственности за свой дом, свой город и свою область».