Школу в деревне Морозово капитально отремонтируют к сентябрю

В деревне Морозово Раменского муниципального округа продолжается капитальный ремонт «Рыболовской средней школы». Согласно сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса региона, строительная готовность объекта уже превысила 55%.

Ремонтные работы ведутся в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

На данный момент на объекте заняты 50 строителей и задействовано 2 единицы техники. Проходят общестроительные и отделочные работы, электромонтажные работы, ремонт фасада, монтаж инженерных коммуникаций.

В процессе капитального ремонта в здании будут проведены кровельные и фасадные работы, внутренняя отделка помещений, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Кроме того, для школы закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленной Рыболовской средней школы запланировано на 1 сентября 2026 года.