Свыше 250 пунктов проведения ЕГЭ откроют в Подмосковье 1 июня

В Московской области подходят к концу приготовления к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Особое внимание уделяется системе контроля, чтобы гарантировать честность и прозрачность процесса.

По информации, предоставленной пресс-службой Министерства образования Московской области, с 1 июня по 9 июля будут функционировать 255 пунктов для проведения экзаменов. Все они соответствуют установленным требованиям и готовы к организации видеотрансляции экзаменов на федеральный портал «СмотриЕГЭ».

Для обеспечения объективности в процессе будут задействованы региональный ситуационный центр и 30 муниципальных филиалов. За обстановкой в аудиториях будут следить 740 онлайн-наблюдателей, которые в режиме реального времени станут реагировать на любые подозрительные действия. При выявлении нарушений замечания будут немедленно направляться в соответствующие пункты для устранения.

Двадцать первого мая ответственные за работу муниципальных ситуационных информационных центров прошли обучение на региональном уровне. Все онлайн-наблюдатели перед началом экзаменов также пройдут подготовку на муниципальном уровне, где будут детально изучены алгоритмы действий во время экзаменов.