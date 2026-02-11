В Подмосковье зарегистрировано более 6,6 тысяч объектов по «гаражной амнистии

По итогам 2025 года в Московской области зарегистрировано 6,6 тысячи объектов недвижимости в рамках «гаражной амнистии». Из них 2061 объект — это капитальные гаражи, а остальные — земельные участки общей площадью 122,5 тысячи квадратных метров.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил: «Мы рады видеть положительные итоги текущего года, однако подчеркиваем необходимость своевременного оформления прав на объекты недвижимости, пока действует закон. «Гаражная амнистия» позволяет владельцам закрепить право собственности на имущество, построенное задолго до принятия действующих норм законодательства Российской Федерации».

С момента старта проекта, с 1 сентября 2021 года, в Московской области официально закреплены права на 31,6 тысячи объектов, включая 9,9 тысячи гаражей и 21,7 тысячи земельных участков суммарной площадью порядка 548,7 тысячи квадратных метров.

Для бесплатного оформления земли под гаражом важно соблюсти ряд условий: * гараж построен до конца 2004 года; * земельный участок ранее был предоставлен гаражно-строительному кооперативу, организации, при которой основан ГСК, или лично гражданину; * предоставлены подтверждающие документы, фиксирующие право владения имуществом; * гараж имеет прочную связь с землей (фундамент).

При отсутствии сведений о земельном участке в Едином государственном реестре недвижимости необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Программа «гаражной амнистии» действует до 1 сентября 2026 года. Воспользоваться ей можно через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (https://uslugi.mosreg.ru/).