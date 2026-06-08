В Подмосковье зарегистрировано более 26 тысяч объектов недвижимости за 5 месяцев

За первые пять месяцев 2026 года в Московской области на учет было поставлено порядка 27 тысяч объектов недвижимости, что составляет 30% от годового планового показателя. Такие данные предоставил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

По его словам, с начала года зарегистрировано 26 959 объектов, включая 16 523 индивидуальных жилых дома. Общая площадь этих строений достигает 2,3 миллиона квадратных метров, а сформированный налоговый потенциал составляет 175 миллионов рублей.

Процедура регистрации максимально упрощена: при подаче через МФЦ срок рассмотрения — пять рабочих дней, для самостоятельной подачи через Росреестр — всего три дня.

Только в мае жители области зарегистрировали 5219 объектов капитального строительства, из которых 3355 — это индивидуальные жилые дома общей площадью 451 тысяча квадратных метров с налоговым потенциалом в 48 миллионов рублей.

Наиболее активными муниципалитетами по оформлению прав на загородную недвижимость стали:

м.о. Истра: оформлено 2053 строения, из них 1276 — ИЖС;

Раменский м.о.: регистрация оформлена на 1936 объектов, включая 1336 жилых домов;

Дмитровский м.о.: на учет поставлено 1504 объекта, из которых 997 являются индивидуальными жилыми домами.

Специалисты Министерства имущественных отношений совместно с БТИ Московской области ведут активную разъяснительную кампанию среди владельцев. С начала года рабочие группы провели обследование 205 тысяч земельных участков, что позволило выявить большое количество незарегистрированных строений. По итогам проверок было составлено около 38 тысяч актов по таким объектам, что создает основу для их дальнейшей постановки на кадастровый учет и оформления прав собственности.