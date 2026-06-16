В Подмосковье зарегистрировали более 15 миллионов объектов недвижимости

В Едином государственном реестре недвижимости содержится информация о более чем 15 миллионах объектов недвижимости в Московской области. Из них свыше 4,5 миллиона — земельные участки, а более 10,5 миллиона — объекты капитального строительства.

Одним из ключевых направлений развития органов регистрации прав является увеличение доли электронных услуг. Электронные сделки позволяют сократить срок регистрации недвижимости.

За май 2026 года в ведомство поступило около 188 тысяч заявлений в отношении объектов недвижимости. Из них на государственный кадастровый учет — более 52 тысяч заявлений, на государственную регистрацию прав — более 118 тысяч.

По количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры поступило около 17 тысяч заявлений. На регистрацию ипотеки подано более 11 тысяч заявлений. На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило более 4 тысяч заявлений в электронном виде.

«Электронные услуги Росреестра доступны всем заявителям на официальном сайте и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Данный формат взаимодействия имеет множество преимуществ: услугу можно получить в любое удобное время, без очередей, а регистрация по электронным заявлениям осуществляется в сокращенные сроки. Развитие цифровой инфраструктуры ведомства повысит эффективность взаимодействия с гражданами и профессиональными участниками рынка недвижимости», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

С 2025 года заявители могут воспользоваться услугой ускоренной регистрации. Для этого необходимо поставить соответствующую отметку о предоставлении услуги в срок не более одного рабочего дня в заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. За ускоренную процедуру взимается повышенная пошлина (статья 333.33 Налогового кодекса РФ).