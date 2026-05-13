В Подмосковье зарегистрировали тысячи объектов капитального строительства

Министерство имущественных отношений Московской области сообщает, что в апреле в регионе зарегистрировали 6811 объектов капитального строительства. Из них 3030 — это индивидуальные жилые дома общей площадью 391 тысяча квадратных метров. Ожидаемый налоговый потенциал от этих объектов составляет 48 миллионов рублей.

Регистрация недвижимости позволяет жителям легализовать свое имущество, а региону — получить дополнительные средства на развитие инфраструктуры.

Наибольший вклад в налоговый оборот внесли следующие муниципальные округа: * Истра — зарегистрировано 1674 объекта, из них 1011 — индивидуальные жилые дома площадью 177 тысяч квадратных метров. Налоговый потенциал — 15 миллионов рублей. * Раменский — 1505 объектов, из них 1015 индивидуальных жилых домов площадью 136 тысяч квадратных метров. Налоговый потенциал — 6,2 миллиона рублей. * Дмитровский — 1200 объектов, из них 774 индивидуальных жилых дома площадью 103 тысячи квадратных метров. Налоговый потенциал — 4,9 миллиона рублей.

С начала года в Подмосковье зарегистрировано уже 21 736 объектов недвижимости, из которых 13 154 — индивидуальные жилые дома общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров. Совокупный налоговый потенциал за этот период составил 108 миллионов рублей.