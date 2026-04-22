В Подмосковье заработал проектный офис центра компетенций строительства

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил о создании нового коллегиального координационного органа — Проектного офиса центра компетенций строительства (ЦКС). Он будет отвечать за развитие единой цифровой вертикали управления строительством и сопровождение бюджетных проектов на всех этапах реализации.

Проектный офис объединит участников строительного процесса в единую цифровую среду. Это обеспечит прозрачность, оперативность и точность данных на каждом этапе жизненного цикла объекта.

Особое внимание уделят внедрению и сопровождению информационных систем. Они обеспечат взаимодействие всех участников строительства — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию.

Создание Проектного офиса станет ключевым элементом цифровой трансформации строительного комплекса Московской области. Это позволит обеспечить более высокие стандарты качества и эффективности при реализации региональных проектов.