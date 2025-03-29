В Подмосковье запустят новый пригородный поезд на Ярославском направлении

Центральная пригородная пассажирская компания 29 марта провела тестовую поездку ЭП2ДМ на Ярославском направлении. Специалисты проверили готовность инфраструктуры принимать составы нового поколения. Об этом сообщили в пресс службе организации.

В тестировании приняли участие опытные машинисты-инструкторы, а также причастные руководители служб и дирекций.

Поезд ЭП2ДМ курсировал без пассажиров, автоматические двери были заблокированы.

ЭП2ДМ — модификация пригородного состава ЭП2Д. Его начали эксплуатировать в 2023 году. Современный поезд отличает оригинальная окраска ливреи и маски, увеличенное лобовое стекло в кабине машиниста, а также оранжевые комфортные сиденья и новый дизайн полок в салоне.

Центральная пригородная пассажирская компания обслуживает подмосковные поезда и МЦД. В 2024 году поезда ЦППК перевезли 604,4 миллиона пассажиров. Сейчас в компании работают более 10 тысяч сотрудников.