В Подмосковье запустят 2 новых молочных производства в 2025 году

Молочное скотоводство — важная часть сельского хозяйства, которая помогает обеспечивать продовольственную безопасность и развивать экономику. Московская область постепенно увеличивает производство молока. Так, в прошлом году сельхозпредприятия региона произвели более 621 тысячи тонн сырого молока.

В Минсельхозе Московской области отметили, что в среднем на одну корову пришлось 8,5 тонны молока — это на 483 килограмма больше, чем в 2023 году.

«Модернизация и расширение производственных мощностей — одна из перспективных задач для развития молочного скотоводства. В этом году в Подмосковье в рамках инвестпроектов планируем ввести в эксплуатацию две молочно-товарные фермы общей мощностью 22,9 тысячи тонн молока в год», — прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве добавили, что на 15 предприятиях продуктивность коров превысила десять тонн молока в год. Эти хозяйства обеспечивают 37,6% общего объема производства — 233,4 тысячи тонн. Среди лидеров по производству молока: ООО «Ступинская Нива», племзавод «Пойма» и агрофирма «Сосновка».