Услугу для признания предприятий семейными запустили в Подмосковье

На региональном портале появилась новая услуга, которая позволяет представителям малого и среднего бизнеса Подмосковья подать заявку на признание своего предприятия семейным в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь предприниматели, развивающие дело вместе с близкими, могут подать онлайн-заявку на получение статуса семейного предприятия. «Запуск этой услуги в удобном цифровом формате — еще один важный шаг для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Признание субъекта МСП семейным предприятием» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Воспользоваться ею могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются бизнесом вместе с родственниками.

Для получения статуса и включения в реестр семейных предприятий юридических лиц, использующих правовую форму хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства или хозяйственного общества, необходимо, чтобы более пятидесяти процентов долей или акций принадлежали членам одной семьи, а в штате работали минимум два родственника, один из которых является единоличным исполнительным органом такого юридического лица.

В случае крестьянского фермерского хозяйства для получения статуса необходимо, чтобы как минимум два работника, включая главу КФХ, были членами одной семьи. Для индивидуальных предпринимателей требуется, чтобы сам предприниматель и хотя бы один его сотрудник работали у него по основному трудовому договору и состояли в родстве.

Помимо этого, компания не должна иметь задолженности по налоговым платежам и находиться в процессе ликвидации и банкротства.

Статус семейного предприятия будет действовать на протяжении двух лет, после чего его можно будет подтвердить повторно. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, выбрать категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Результат будет доступен в личном кабинете на регпортале.