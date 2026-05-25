Свыше 2 тысяч математических классов открыли в школах Подмосковья в этом году

В текущем учебном году в 742 школах Московской области было открыто более двух тысяч математических классов. Проект охватил учащихся первых, вторых, пятых, седьмых, восьмых и десятых классов. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева сообщила, что данный проект стал самым крупным в стране по повышению качества математического образования.

«В новом учебном году проект будет расширен и охватит еще больше школ и учеников», — рассказала вице-губернатор.

Популярность углубленного изучения математики среди школьников растет. В этом году ЕГЭ по профильной математике сдавали более 21 тысячи выпускников, что на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Заинтересованность в олимпиадном движении также увеличилась: во Всероссийской олимпиаде школьников по математике приняли участие более 348 тысяч человек, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом.