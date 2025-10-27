В Подмосковье запустили акцию по списанию пеней за неуплату вывоза отходов

В Подмосковье стартует акция «Прощайте, пени 2025!». Региональные операторы Сергиево-Посадского, Рузского и Каширского кластеров спишут пени за просрочку оплаты услуг по вывозу мусора. Принять участие в акции могут жители частных и многоквартирных домов, а также юридические лица, у которых есть задолженности за период с января 2019 по сентябрь 2025 года.

Чтобы стать участником акции, физическим лицам нужно оплатить основную сумму долга за вывоз отходов до 30 ноября 2025 года — после этого пени спишут автоматически. Юридическим лицам необходимо полностью погасить текущие начисления и задолженность прошлых лет, а затем направить оператору по электронной почте акт сверки с нулевым остатком и заявление с указанием номера договора и контактных данных.

Важно, что списанию не подлежат пени, взысканные через суд. Условием участия также является полное погашение задолженности в установленный срок.