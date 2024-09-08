В Подмосковье закрылись избирательные участки

Подмосковные избирательные участки закрылись, голосование на выборах депутатов Совета депутатов городских округов завершилось, сообщил Мособлизбирком в Telegram-канале .

«В 20:00 закрылись все избирательные участки! Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей», — отметили в Избиркоме.

По его информации, голосование проходило в штатном режиме, существенных нарушений не выявлено.

Мособлизбирком подсчитал явку на выборах депутатов в городских округах Подмосковья к вечеру воскресенья. К 18:00 составила 22,72%. Дистанционно проголосовали 87,24%.