Количество ДТП с пострадавшими снизилось в Подмосковье на 5% за год

В 2025 году на дорогах Московской области произошло 3 756 ДТП с пострадавшими, что на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Травмы различной степени тяжести получили 4 057 человек — на 9% меньше, чем в 2024 году. Однако число погибших возросло на 8% и достигло 699 человек.

По итогам года достигнут показатель транспортного риска по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»: количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств составило 1,87.

«В связи с отсутствием климатической зимы в Московском регионе в начале 2025 года произошел резкий скачок аварийности», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Он подчеркнул, что весной удалось остановить резкий рост погибших в ДТП благодаря оперативным мероприятиям и взаимодействию с Госавтоинспекцией и Минздравом Подмосковья.

Столкновения стали самым аварийным видом ДТП в Подмосковье — на них пришлось 42% от всех видов ДТП. В 1 585 столкновениях погибли 258 человек и получили травмы 1 952 человека. На втором месте — наезды на пешеходов.

Среди особенностей дорожных аварий в 2025 году:

в 85 % ДТП автомобилями управляли мужчины;

55 % ДТП пришлись на дневное время;

53 % ДТП произошли во время ясной погоды;

самый аварийный период — лето (1 045 ДТП);

самый аварийный день — 24 мая (27 ДТП).

Минтранс Подмосковья призывает всех участников движения не терять бдительность, быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать ПДД.