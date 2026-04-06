В Подмосковье зафиксирован рост случаев езды без ремня безопасности

За первые три месяца 2026 года в Московской области комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали 122,5 тысячи случаев, когда водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выявлено 44,3 тысячи таких случаев.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин объяснил рост зафиксированных случаев расширением возможностей комплексов фотовидеофиксации: «Мы расширяем возможности существующих комплексов — у большей части из них появляется функция распознавания непристегнутого ремня, и это, несомненно, положительно влияет на культуру вождения и безопасность движения в целом».

В ведомстве уточнили, что в первом квартале 2026 года более 107 тысяч водителей и свыше 15 тысяч пассажиров не были пристегнуты. При автоматической фиксации нарушения собственники транспортных средств получают штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Минтранс Подмосковья призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила и пристегиваться ремнями безопасности на передних и задних сиденьях. Также рекомендуется перевозить детей в автокреслах. По данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремня безопасности значительно снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров.

