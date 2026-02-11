В Подмосковье зафиксировали рост случаев безбилетного проезда в автобусах

За январь 2026 года сотрудники Административно-пассажирской инспекции Московской области выявили 1 460 случаев безбилетного проезда в автобусах Мострансавто. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тысячи рублей.

Больше всего нарушителей обнаружили на следующих маршрутах: - №368 «МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)» — 181 человек; - №21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево» — 153 человека; - №1 «Красная Поляна – ул. Текстильная – ст. Лобня» — 59 человек.

Мострансавто напоминает, что проезд считается безбилетным, если его не оплатить безналичным способом. Для удобства пассажиров в автобусах доступны все виды безналичной оплаты: банковскими картами, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.

Компания регулярно проводит инструктажи с водительским составом, напоминая о запрете на прием наличных денег в автобусах. Это соответствует закону от 07.06.2022 № 85/2022-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области"».