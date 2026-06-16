В Подмосковье за праздничные выходные произошло 33 ДТП

С 12 по 14 июня на дорогах Московской области зафиксировали 33 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли 10 человек, а 53 получили травмы разной степени тяжести, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Преимущественно аварии происходили днем — более 80% случаев. По сравнению с прошлыми выходными тяжесть последствий возросла. С 5 по 7 июня в 36 ДТП погибли четыре человека и 36 были ранены.

«Самым аварийным днем этих выходных стало 12 июня — в 15 дорожных авариях четыре человека погибли, а 12 человек были травмированы», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. В прошлом году в этот день было зафиксировано 11 ДТП, в которых погиб один человек и 11 — ранены.

Среди видов ДТП превалируют столкновения — за три дня произошло 17 таких аварий. Одно из происшествий привлекло особое внимание: 13 июня в Одинцовском округе КАМАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате ДТП погибли два человека, еще 24 получили травмы.

Кроме того, за праздничные выходные зафиксировано четыре наезда на препятствие, четыре наезда на пешеходов на переходе, два наезда вне перехода, два съезда с дороги, два наезда на стоящие транспортные средства, один наезд на велосипедиста и один наезд на электросамокатчика.

В ведомстве добавили, что всего с мототранспортом произошло четыре ДТП, с квадроциклами — два. В прошлые выходные подобных происшествий было больше — 16.

Минтранс Подмосковья напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения. Водителей призывают не отвлекаться на телефон во время движения, быть предельно внимательными и оценивать дорожную обстановку. Также важно соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила перестроения, не совершать резких маневров.