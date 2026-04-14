В Подмосковье еще 122 семьи подали заявки на жилищные сертификаты

За первые две недели апреля собственники и наниматели аварийных домов в 20 округах Подмосковья подали 122 заявления на получение жилищных сертификатов. Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Жилищный сертификат — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. С его помощью можно приобрести квартиру в новостройке в любом округе региона.

Государство выкупает аварийные помещения по цене 181,7 тыс. рублей за квадратный метр. Оплачиваемый минимум составляет 28 кв. м. Даже если площадь квартиры меньше, собственник получит выплату из расчета 28 кв. м — около 5 млн рублей. Если жилье больше, компенсацию рассчитают по всей площади. При выборе более дорогой квартиры гражданин может доплатить разницу из собственных средств.

Для участия в программе необходимо соответствовать трем условиям: ранее не получать такую выплату, иметь дом, официально признанный аварийным и включенный в программу расселения, а также не владеть другим жильем или не пользоваться им по соцнайму на момент признания дома аварийным.

Заявление нужно подать в администрацию своего округа до 1 июля 2026 года. Соглашение о выдаче сертификата заключается до 3 августа 2026 года, а договор купли-продажи новой квартиры необходимо оформить до 1 октября 2026 года.