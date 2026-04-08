Жители аварийных домов Подмосковья подали еще 37 заявок на сертификаты

Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский заявил: «Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. С его помощью житель аварийного помещения сможет приобрести квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья».

Государство выкупает аварийные квадратные метры по цене 181,7 тысячи рублей за квадратный метр. Оплачиваемый минимум составляет 28 квадратных метров. Даже если площадь аварийного помещения меньше, например, 15 квадратных метров, собственник все равно получит сертификат на сумму, равную стоимости 28 квадратных метров, что составляет примерно 5 миллионов рублей. Если же квартира больше, то сертификат выдадут на всю площадь. В случае если стоимость выбранной новой квартиры выше суммы сертификата, жители аварийного жилья могут осуществить доплату за счет личных средств.

Для участия в программе выдачи сертификатов необходимо соблюдение трех условий: ранее вы не получали такую выплату, ваш дом официально признан аварийным и включен в программу расселения жилья в Подмосковье; на дату признания дома аварийным у вас нет другого жилья в собственности или по соцнайму.

Заявление нужно подать в администрацию своего округа до 1 июля 2026 года. Если сертификат одобрен, соглашение о его выдаче необходимо заключить до 3 августа 2026 года. Поиск помещения и заключение договора купли-продажи нужно осуществить самостоятельно до 1 октября 2026 года.