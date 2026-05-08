Незаконную рекламу и граффити устранили еще в 7 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора активно борются с вандализмом на дорогах Подмосковья. За прошедшую неделю они ликвидировали несанкционированные надписи и рекламу на остановках и дорожных знаках в семи округах региона, сообщили в Минтрансе области.

В частности, от граффити и прочих надписей очистили остановочные павильоны на Октябрьском проспекте в Люберцах, на улице Советской в Красково (Люберецкий округ) и на улице Куйбышева в Менделеево (Солнечногорский округ).

Также дорожники ликвидировали несанкционированную рекламу с павильонов на Жуковском шоссе в селе Быково Раменского округа и на Набережном проезде в Клязьме (Химки).

Помимо этого, дорожные службы привели в порядок знаки на улице Московской во Фрязине и на улице Октябрьской в Красногорске, очистив их от незаконной рекламы. На проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде знаки очистили от граффити.