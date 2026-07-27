В Подмосковье за неделю поступило 5 тысяч заявок на выплаты для многодетных

На прошлой неделе в региональный портал госуслуг поступило свыше 5,5 тысяч заявлений на получение ежегодной выплаты на приобретение одежды для школьников. Эта выплата предназначена для одного из родителей в многодетной семье и предоставляется один раз в текущем календарном году, напомнили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Самой востребованной услугой на региональном портале стала «Выписка из домовой книги». Жители Подмосковья подали более 15 тысяч онлайн-заявлений на ее получение. Также в рейтинг популярных услуг вошли:

«Запись в колледж» — более 13,2 тысячи заявлений;

выдача и замена социальных карт жителя Московской области — свыше 8,6 тысячи заявок;

онлайн-запись в школу — более 5,8 тысячи заявлений.

Всего на региональном портале госуслуг доступно более 440 услуг для жителей и бизнеса. Получить услуги в электронном виде можно и в мобильном приложении «Добродел», понадобится подтвержденная учетная запись ЕСИА.