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В Подмосковье за неделю поступило 5 тысяч заявок на выплаты для многодетных

Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»
Фото: Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»/Медиасток.рф

На прошлой неделе в региональный портал госуслуг поступило свыше 5,5 тысяч заявлений на получение ежегодной выплаты на приобретение одежды для школьников. Эта выплата предназначена для одного из родителей в многодетной семье и предоставляется один раз в текущем календарном году, напомнили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Самой востребованной услугой на региональном портале стала «Выписка из домовой книги». Жители Подмосковья подали более 15 тысяч онлайн-заявлений на ее получение. Также в рейтинг популярных услуг вошли:

Всего на региональном портале госуслуг доступно более 440 услуг для жителей и бизнеса. Получить услуги в электронном виде можно и в мобильном приложении «Добродел», понадобится подтвержденная учетная запись ЕСИА.