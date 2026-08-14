В Подмосковье за неделю отремонтировали дорожные знаки на 25 дорогах

Специалисты Мосавтодора за прошедшую неделю провели ремонт дорожных знаков в девяти округах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Раменском округе работы коснулись улиц Леволинейной в поселке Удельная, Центральной в деревне Кузнецово, Островецкого шоссе в деревне Верея, Шоссейной в селе Быково и дороги в поселке Дубовая Роща.

В Можайском округе ремонт знаков провели в деревнях Беззубово, Новая и Криушино, а также вблизи Фалилеева, Бабынино, Антоново и Троицы.

В городском округе Люберцы знаки обновили на улице Некрасова в поселке Красково и на Угрешской в городе Дзержинский.

Также ремонт затронул дороги рядом с деревней Алферьево в Сергиево-Посадском округе, улицу Акуловскую в Одинцове, Парковую в Долгопрудном, Гагарина в Жуковском и деревни Черное и Полтево в городском округе Балашиха.

Подробнее о состоянии дорог и транспорта в Подмосковье можно узнать на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.