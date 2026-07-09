В Подмосковье за неделю отремонтировали десять дорожных ограждений

За прошедшую неделю специалисты Мосавтодора восстановили поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных автодорогах в одиннадцати округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели на Олимпийском проспекте в Мытищах, на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка города Балашиха, на проспекте Мира во Фрязине, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном. Также ремонт коснулся улиц Академика Янгеля в Красноармейске Пушкинского округа, Народного Ополчения в Красногорске, Московской в Зарайске и Профессиональной в Дмитрове. В Домодедове восстановили ограждения на проспекте Академика Туполева и на 72-м километре Каширского шоссе.

Кроме того, ограждения привели в порядок на Рязанском шоссе в поселке городского типа Жилино-1 Люберецкого округа и на Можайском шоссе в поселке городского типа Большие Вяземы Одинцовского округа.

В ведомстве подчеркнули, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. Специалисты акцентируют внимание на содержании дорог и тротуаров, остановочных пунктов, состоянии дорожных знаков, ограждений и светофоров.

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