Нарушения на более чем 2 тысячах участков в Подмосковье устранили за 2 года

В Московской области уже два года ведется активная работа по контролю за использованием земель. За прошедший месяц нарушения были исправлены более чем на ста участках. А всего с начала проекта, запущенного Минмособлимуществом, количество исправленных нарушений достигло 2083.

Инспекторы напоминают собственникам о правилах и помогают вернуть землю к использованию по назначению. Они работают с реестром «МЗК. Нецелевое использование земельных участков», в котором собраны все участки с признаками нарушений. Сейчас в реестре зафиксировано 5012 земельных участков, и это число постоянно обновляется.

«По итогам работы земельного контроля за время действия проекта устранены нарушения на 2083 участках: на 1187 участках прекращена незаконная деятельность, а у 896 участков изменен вид разрешенного использования земли в соответствии с земельным законодательством. С начала текущего года под контролем земельных инспекторов устранены нарушения на 688 участках», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Например, в Коломне на земле, предназначенной для размещения гаража, площадью 65 кв. м, собственник разместил магазин «Разныя сласти» и предоставлял услуги культурного назначения. После обследования мунземконтроль выдал собственнику предписание об исправлении нарушения. В результате правообладатель участка изменил вид разрешенного использования земли на соответствующий фактическому — «Культурное развитие».

Наилучшие показатели по устранению нецелевого использования земельных участков продемонстрировали в Щелково (132 участка), Дмитровском (115 участков) и Балашихе (112 участков).