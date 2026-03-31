В Подмосковье за 9 месяцев привели в порядок 97 участков с морскими контейнерами

В прошлом году в Московской области началась масштабная кампания по упорядочению использования земельных участков, предназначенных для хранения морских контейнеров. Региональное Министерство имущественных отношений сообщило, что за девять месяцев удалось устранить нарушения на 97 участках.

Летом 2025 года была внедрена новая система регулирования, которая предъявляет строгие требования к экологическим стандартам, безопасности и инфраструктуре при размещении грузовых контейнеров. Эта мера направлена на пресечение незаконного использования земель и поддержание порядка в Подмосковье.

В ходе регулярных инспекций выявлено множество нарушений: из 317 проверенных участков 129 использовались с нарушением закона. Благодаря слаженной работе инспекторов ситуация была исправлена на территории 26 округов.

«Летом 2025 года внедрили новую систему регулирования, которая предъявляет строгие требования к экологическим стандартам, безопасности и инфраструктуре при размещении грузовых контейнеров», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Например, в Богородском округе земельный участок площадью один гектар, предназначенный для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, использовался для размещения морских контейнеров. После проверки муниципальные инспекторы вынесли владельцу официальное предостережение с требованием прекратить незаконную деятельность. Затем было подано исковое заявление в суд. Сейчас сельхозземля освобождена от контейнеров, нарушение устранено.

Мониторинг и контроль за соблюдением земельного законодательства будут продолжены.