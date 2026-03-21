В Подмосковье выстроили комплексную систему поддержки ветеранов СВО

В Красногорске прошло расширенное совещание, главной темой которого стала совместная работа ключевых подмосковных организаций по поддержке ветеранов спецоперации. Участники обсудили, как оказать военным разноплановую поддержку, а также результаты работы, проделанной в этом направлении в прошлом году.

На мероприятии рассказали об итогах взаимодействия филиала фонда «Защитники Отечества», регионального отделения «Союза женщин России» и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. За последний год этим структурам удалось создать уникальную экосистему помощи, которая объединила государственные ресурсы, общественные инициативы и духовную поддержку.

«Наиболее востребованные направление, в которых мы как раз усиливаем друг друга — юридическая помощь, оказание поддержки семьям без вести пропавшим рябят, и, конечно, психологическая помощь», — рассказала руководитель регионального филиала фонда «Защитники отечества» Ольга Ермакова.

Она отметила, что важно помогать близким ветеранов СВО в духовном плане, чтобы они могли пережить трудные моменты своей жизни.

Филиал фонда «Защитники отечества» стал центральным звеном системы. За отчетный период сотрудники приняли более 30 тысяч обращений и проработали свыше 50 тысяч различных вопросов.