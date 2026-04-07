В Подмосковье выставили на торги более 140 объектов недвижимости

С 30 марта по 6 апреля 2026 года Комитет по конкурентной политике Московской области представил на торги 145 объектов. Из них 58 земельных участков предлагались в аренду, 79 — на продажу, также среди лотов были нежилые помещения и земельные участки со зданиями.

Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подойдут участки в разных муниципальных округах. Например, в Луховицах продается земельный участок площадью чуть больше 5 соток, начальная цена — 349 971,84 рубля [подробнее здесь](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46547000/61132/info). В Можайском округе можно взять в аренду участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 22 сотки, начальная цена аренды — 76 354,58 рублей в год [ссылка на лот](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46545000/61169/info).

Есть предложения и для бизнеса: в центре села Ловцы Луховицкого округа продаются два объекта с земельным участком [узнать больше](https://easuz.mosreg.ru/torgi/buildings/46547000/61097/info), а в Чехове предлагается земельный участок в аренду под объекты дорожного сервиса [подробности](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46584000/59942/info).

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на [Едином портале торгов Московской области](https://easuz.mosreg.ru/). Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в одном из аккредитованных удостоверяющих центров.

Информация о торгах также доступна в [национальном мессенджере МАХ](http://max.ru/id5024139723_gos2) и в [телеграм-канале Комитета по конкурентной политике](https://t.me/konkurenTEAM).