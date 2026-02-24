Подмосковная Служба помощи при ДТП обработала 5 тысяч заявок за неделю

За прошедшую неделю в Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 5 390 ДТП без пострадавших. Это на пять случаев больше, чем в предыдущем периоде. Всего консультационную поддержку получили 10 780 водителей, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Участникам 1 969 аварий помогли оформить ДТП в Центрах помощи, а 669 водителей оформили «Европротоколы» благодаря консультациям работников «горячей линии».

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно в условиях снегопада. Если произошла поломка или ДТП, не стоит оставаться в машине. Для обеспечения безопасности лучше покинуть автомобиль и отойти за пределы проезжей части, а затем обратиться по номеру 112. Операторы подскажут порядок действий и помогут оформить ДТП.

Служба помощи при ДТП в Подмосковье — это система бесплатной поддержки в дорожных ситуациях, которая оказывает дистанционную помощь (консультации по телефону круглосуточно) и очную помощь (оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах).

