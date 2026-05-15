В Подмосковье вырастет штраф за безбилетный проезд

С 18 мая в Московской области увеличится сумма штрафа за безбилетный проезд в автобусах общественного транспорта. Согласно изменениям, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях региона, пассажиры будут обязаны заплатить 5000 рублей за нарушение этого правила.

Кроме того, ужесточились меры за неправомерное использование документов, дающих право на льготный или бесплатный проезд. За такое нарушение теперь также предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.

Напомним, что на территории Московской области действует запрет на прием наличных средств или переводов на банковскую карту в счет оплаты проезда в салонах автобусов общественного транспорта. Водителей, нарушающих этот запрет, также ждет штраф в 5000 рублей.