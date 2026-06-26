В Подмосковье выявили 500 случаев нецелевого использования земельных участков

В рамках кампании Министерства имущественных отношений в Подмосковье прошли рейды по шиномонтажным мастерским. Они возведены на землях, не предназначенных для этих целей. В результате проверок обнаружено 535 случаев использования земельных участков не по назначению.

Министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров отметил: «Мы продолжаем активную работу по наведению порядка в сфере использования земельных участков. Наша цель — обеспечить законность и соответствие всех видов деятельности установленным нормам».

Наиболее распространенные нарушения — открытие коммерческих автосервисов на территориях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Такие действия влекут за собой административные санкции.

По итогам проверок 200 земельных участков были освобождены от нарушений нецелевого использования: 97 шиномонтажей закрыты, 103 участка приведены в соответствие с видом разрешенного использования.

Наилучшие результаты по закрытым шиномонтажам показали следующие муниципальные образования:

Солнечногорск — 8;

Щелково — 7;

Ступино — 6.

Лучшие результаты по приведению вида разрешенного использования в соответствие показали:

Щелково — 9;

Орехово-Зуево — 7;

Балашиха — 6.

Например, в Павлово-Посадском городском округе на участке, предназначенном для размещения ангара-гаража, был незаконно установлен шиномонтаж. Инспекторы направили предписание владельцу участка и проинформировали Центр кадастровой оценки о необходимости повышения кадастровой стоимости. Поскольку предписание не было выполнено в срок, материалы передали в суд по статье 19.5 КоАП РФ. В результате вид использования участка был изменен на «Объекты дорожного сервиса».

Работа по выявлению и устранению нарушений в использовании земельных участков в Подмосковье продолжается. Министерство имущественных отношений региона нацелено на дальнейшее наведение порядка и соблюдение законности в этой важной сфере.