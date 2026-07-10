Нарушения водоохранного законодательства пресекли в 2 округах Подмосковья

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья совместно с полицией и представителями администраций Ступино и Красногорска провели рейд по пресечению нарушений водоохранного законодательства.

В ходе проверки обследовали водоохранную зону Белопесоцкого пруда в Ступино и береговую полосу реки Москвы в Красногорске. По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, выявлены два случая нарушения правил использования водоохранных зон. В отношении нарушителей составлены протоколы, они будут привлечены к административной ответственности.

Ранее в Рузском и Можайском округах также привлекли к ответственности нарушителей, припарковавших автомобили в водоохранных зонах реки Таболовка и Можайского водохранилища.

Минэкологии напоминает, что за использование прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны с нарушением ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей.