Четыре директора из городских округов Жуковский, Щелково, Ленинский и города Электростали представят Московскую область на финальном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России-2026». Сообщается, что состязание пройдет с 19 сентября по 10 октября.

В числе участников от Московской области — Виктория Бондарева из школы № 15 Жуковского городского округа, Ксения Королева из лицея № 7 городского округа Щелково, Инга Фархатова из Лопатинской школы Ленинского городского округа и Ирина Шеляпина из гимназии № 9 города Электросталь.

Первый тур конкурса состоится с 19 по 26 сентября, в нем поучаствуют 30 финалистов со всей России. Второй тур пройдет с 26 сентября по 2 октября, в нем будут состязаться пять лауреатов.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» проводится с 2021 года. Его цель — выявить талантливых и эффективных руководителей школ. Оператором конкурса выступает Центр просветительских инициатив Министерства просвещения РФ. По итогам конкурса определят одного победителя и двух призеров. Победитель получит приз в 200 тысяч рублей.