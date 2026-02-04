В Подмосковье ввели в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную

В городском округе Луховицы завершилось строительство блочно-модульной котельной «Озерная». Котельная построена в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Новый объект полностью готов к началу отопительного сезона.

Проектная мощность котельной составляет 2 МВт. Этого достаточно для круглогодичного обеспечения теплом и горячей водой восьми многоквартирных домов и двух социальных объектов.

В сообщении администрации округа подчеркивается: «Замена изношенного оборудования была критически необходимой. Степень износа прежней котельной превышала 80%, она работала на устаревшем оборудовании без автоматизации. Новая БМК — это качественный скачок в надежности».

Ключевое преимущество новой котельной — переход на полностью безоператорный режим работы. Управление осуществляется дистанционно, с возможностью удаленного диспетчерского контроля. Предусмотрено аварийное обслуживание на месте. Это решение позволит существенно повысить надежность и эффективность системы теплоснабжения для жителей.